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Благое дело: семья из Лисичанска вяжет носки для бойцов АТО

STYLERLIFE        27.03.2018 - 11:26
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Мужчину не взяли добровольцем на фронт по состоянию здоровья

Маленькая семья из Лисичанска решила помочь украинским военным в зоне АТО. 41-летний мужчина со своей мамой вяжут для наших защитников теплые носки, чтобы ноги военных были в тепле. Об этом сообщается в сюжете "Эспрессо ТВ".

Александр Олефиренко и его мама занимаются благим делом еще с 2014 года. Сам мужчина хотел пойти добровольцем на фронт, но его не взяли по состоянию здоровья. Тогда он и решил помогать Героям Украины, чем может.

"Я очень хотел помочь, хотел вначале пойти в один из добровольческих батальонов. Но потом прочел где-то, что нужны теплые вещи. Я вспомнил, что когда-то умел это делать. Попросил маму напомнить, как это делать", - рассказал Александр.

Видео: Семья из Лисичанска вяжет носки юойцам АТО (YouTube/Эспрессо ТВ)

Старые вязаные вещи приносят семье неравнодушные жители города, а потом мама с сыном их распускают, чтобы вязать носки для военных. В каждую готовую пару носком Александр кладет маленькое стихотворение на бумаге, которое сам сочинил.

Как ранее сообщалось, ветеран АТО после контузии помогает сиротам и бездомным.

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Теги: АТО, семья
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