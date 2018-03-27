Добра справа: сім'я з Лисичанська в'яже шкарпетки для бійців АТО

Чоловіка не взяли добровольцем на фронт за станом здоров'я

Маленька сім'я з Лисичанська вирішила допомогти українським військовим у зоні АТО. 41-річний чоловік зі своєю мамою в'яжуть для наших захисників теплі шкарпетки, щоб ноги військових були в теплі. Про це повідомляється в сюжеті "Еспрессо ТБ".

Олександр Олефіренко і його мама займаються благим справою ще з 2014 року. Сам чоловік хотів піти добровольцем на фронт, але його не взяли за станом здоров'я. Тоді він і вирішив допомагати Героям України, чим може.

"Я дуже хотів допомогти, хотів спочатку піти в один з добровольчих батальйонів. Але потім прочитав десь, що потрібні теплі речі. Я згадав, що колись вмів це робити. Попросив маму нагадати, як це робити", - розповів Олександр.

Відео: Сім'я з Лисичанська в'яже шкарпетки юойцам АТО (YouTube/Еспресо ТБ)

Старі в'язані речі приносять сім'ї небайдужі мешканці міста, а потім мама з сином їх розпускають, щоб в'язати шкарпетки для військових. У кожну готову пару носком Олександр кладе маленький вірш на папері, яке сам написав.

Як раніше повідомлялося, ветеран АТО після контузії допомагає сиротам і безпритульним.