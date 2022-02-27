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Скабєєва в прямому ефірі визнала, що Росія напала на Україну (відео)

Автор: Styler

Росія вторглася в Україну - про це відкрито говорять навіть на росТБ різні пропагандисти. Однією з тих, хто ненавидить українців і нашу країну, є ведуча шоу "60 мінут" Ольга Скабєєва.

В одному з останніх ефірів вона визнала, що Росія віроломно вторглася в Україну, щоб вбивати мирних жителів.

На кадрах видно, як один з гостей студії говорить, звертаючись до Скабєєвої, що "ви ніколи не вторгнетеся в Україну, тому що в України сильна армія".

Після цих слів жінка почала істерити і кричати: "Та як же ми не вторгнемося, якщо ми вже вторглися!"

Можна припустити, що у Скабєєвої в прямому ефірі відбулася "обмовка по Фрейду" з приводу вторгнення військ РФ.

Але, швидше за все, це була не обмовка. Просто російські пропагандисти вже навіть не приховують намірів своїх господарів з Кремля.

Нагадаємо, що Instagram почав "мітити" акаунти пропутінських ЗМІ.

Крім того, російські канали більше не зможуть отримувати прибуток на YouTube.

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Російська Федерація