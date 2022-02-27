Скабєєва в прямому ефірі визнала, що Росія напала на Україну (відео)

На кадрах видно, як один з гостей студії говорить, звертаючись до Скабєєвої, що "ви ніколи не вторгнетеся в Україну, тому що в України сильна армія".

Після цих слів жінка почала істерити і кричати: "Та як же ми не вторгнемося, якщо ми вже вторглися!"

Можна припустити, що у Скабєєвої в прямому ефірі відбулася "обмовка по Фрейду" з приводу вторгнення військ РФ.

Але, швидше за все, це була не обмовка. Просто російські пропагандисти вже навіть не приховують намірів своїх господарів з Кремля.