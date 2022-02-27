Скабеева в прямом эфире признала, что Россия напала на Украину (видео)

Россия вторглась в Украину - об этом открыто говорят даже на росТВ различные пропагандисты. Одной из тех, кто ненавидит украинцев и нашу страну, является ведущая шоу "60 минут" Ольга Скабеева.
В одном из последних эфиров она признала, что Россия вероломно вторглась в Украину, чтобы убивать мирных жителей.
На кадрах видно, как один из гостей студии говорит, обращаясь к Скабеевой, что "вы никогда не вторгнетесь в Украину, потому что у Украины сильная армия".
После этих слов женщина начала истерить и кричать: "Да как же мы не вторгнемся, если мы уже вторглись!"
Можно предположить, что у Скабеевой в прямом эфире произошла "оговорка по Фрейду" по поводу вторжения войск РФ.
Но, скорее всего, это была не оговорка. Просто российские пропагандисты уже даже не скрывают намерений своих хозяев из Кремля.
Напомним, что Instagram начал "метить" аккаунты пропутинских СМИ.
Кроме того, российские каналы больше не смогут получать прибыль на YouTube.