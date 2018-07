Скандал з Трюдо: в мережі бурхливо обговорюють його поцілунок з дружиною прем'єра Бельгії (відео)

Прем'єр-міністр Канади викликав гарячі суперечки в мережі

У мережі активно поширюється новина про некоректний вчинок прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо – поцілунок цивільної дружини бельгійського колеги Шарля Мішеля Амелі Дербаудренг'є, який відбувся раніше покладеного. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі RT.

На відеозаписі видно, як Трюдо походить до пари, щоб привітати їх. Прем'єр-міністра Бельгії, якому той хотів потиснути руку, але раптом передумав, Трюдо просто обійшов і поцілував дружину Шарля Мішеля.

Відео: Трюдо поцілував дружину прем'єр-міністра Бельгії (youtube.com/RT)

Інцидент стався на вечері глав держав – членів НАТО в Брюсселі.

Скандальне відео тут же розлетілося по мережі. Користувачі почали активно обговорювати вчинок Трюдо, який, втім, сприйняли неоднозначно.

"Сьогодні Трюдо знаходиться в Бельгії. Він повинен був зустрітися зі світовими лідерами, але виявилося, що він більше зацікавлений у їхніх дружинах", - написано в публікації видання Ontario Proud Twitter.

Trudeau is in Belgium today. He's supposed to be meeting with world leaders but appears to be more interested in their spouses #cdnpoli #NATOSummit pic.twitter.com/jbfteuDnd8