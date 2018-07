Скандал с Трюдо: в сети бурно обсуждают его поцелуй с женой премьера Бельгии (видео)

Премьер-министр Канады вызвал горячие споры в сети

В сети активно распространяется новость о некорректном поступке премьер-министра Канады Джастина Трюдо – поцелуе гражданской супруги бельгийского коллеги Шарля Мишеля Амели Дербаудренгье, который состоялся раньше положенного. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале RT.

На видеозаписи видно, как Трюдо походит к паре, чтобы поприветствовать их. Премьер-министра Бельгии, которому тот хотел пожать руку, но внезапно передумал, Трюдо просто обошел и поцеловал жену Шарля Мишеля.

Видео: Трюдо поцеловал жену премьер-министра Бельгии (youtube.com/RT)

Инцидент произошел на ужине глав государств – членов НАТО – в Брюсселе.

Скандальное видео тут же разлетелось по сети. Пользователи начали активно обсуждать поступок Трюдо, который, впрочем, восприняли неоднозначно.

"Сегодня Трюдо находится в Бельгии. Он должен был встретиться с мировыми лидерами, но оказалось, что он более заинтересован в их женах", - написано в публикации издания Ontario Proud в Twitter.

Trudeau is in Belgium today. He’s supposed to be meeting with world leaders but appears to be more interested in their spouses #cdnpoli #NATOSummit pic.twitter.com/jbfteuDnd8