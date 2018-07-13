"Мертвецки пьян": на саммите НАТО глава Еврокомиссии Юнкер едва держался на ногах (видео)

Фото: Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (flickr com)europeancouncil_meetings)

Сам Юнкер заявил, что причиной такого поведения - его болезнь

Главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера заподозрили в том, что он явился на встречу саммита НАТО в Брюсселе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Михаил Голуб, опубликовав видео инцидента.

"Юнкер мертвецки пьян", - подписал Михаил скандальный ролик.

Скриншот поста (twitter.com/golub)

На видео видно, что Жан-Клод Юнкер на саммите не мог передвигаться без посторонней помощи. Чтобы глава Еврокомиссии не упал, его даже вели под руки несколько человек. В один из моментов его подхватил украинский президент Петр Порошенко, когда тот слегка споткнулся.

Junker is dead drunk pic.twitter.com/cZAErazjgN — Mikhail Golub (@golub) 12 июля 2018 г.

Сам Юнкер уже прокомментировал такие слухи. Он утверждает, что не был пьян, а причина раскоординированности его движений — ишиас (воспаление седалищного нерва). При этом премьер-министры Португалии и Нидерландов объясняли поведение главы Еврокомиссии "проблемами со спиной".

Жан-Клоду Юнкеру 63 года, Европейскую комиссию он возглавляет с 2014 года.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.

"Готов поспорить, президент Трамп говорит: Слава богу, я не пью! Алкоголь - это яд для печени и клеток вашего мозга", "Шокирующее, действительно шокирующие! Я все более ясно вижу, почему Европа находится в состоянии, в котором она находится. И мы их слушали. Я могу только представить, что президент Трамп и первая леди думают об этих пьяных хулиганах ЕС", "И они поддерживают этого пьяного и развратного человека?", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (twitter.com/golub)

"Каким же надо желтушником, что бы так подписать видео с больным стариком", - возмутились некоторые пользователи.

Скриншот комментариев (twitter.com/golub)

Ранее сообщалось, что Жан-Клод Юнкер анонсировал новую финансовую помощь Украине в 1 млрд долларов.

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