"П'яний, як чіп": на саміті НАТО глава Єврокомісії Юнкер ледь тримався на ногах (відео)

Фото: Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер (flickr com)europeancouncil_meetings)

Сам Юнкер заявив, що причиною такої поведінки - його хвороба

Главу Єврокомісії Жана-Клода Юнкера запідозрили в тому, що він з'явився на зустріч саміту НАТО в Брюсселі в стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст Михайло Голуб, опублікувавши відео інциденту.

"Юнкер п'яний, як чіп", - підписав Михайло скандальний ролик.

Скріншот поста (twitter.com/golub)

На відео видно, що Жан-Клод Юнкер на саміті не міг пересуватися без сторонньої допомоги. Щоб глава Єврокомісії не впав, його навіть вели під руки кілька чоловік. В один з моментів його підхопив український президент Петро Порошенко, коли той трохи спіткнувся.

Junker is dead drunk pic.twitter.com/cZAErazjgN — Mikhail Golub (@golub) 12 липня 2018 р.

Сам Юнкер вже прокоментував такі чутки. Він стверджує, що не був п'яний, а причина разкоординованості його рухів — ішіас (запалення сідничного нерва). При цьому прем'єр-міністри Португалії та Нідерландів пояснювали поведінку глави Єврокомісії "проблемами зі спиною".

Жан-Клоду Юнкеру 63 роки, Європейську комісію він очолює з 2014 року.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

"Готовий посперечатися, президент Трамп каже: Слава богу, я не п'ю! Алкоголь - це отрута для печінки і кліток вашого мозку", "Шокуюче, дійсно шокуючі! Я все більш ясно бачу, чому Європа перебуває в стані, у якому вона знаходиться. І ми їх слухали. Я можу тільки уявити, що президент Трамп і перша леді думають про цих п'яних хуліганів ЄС", "І вони підтримують цього п'яного і розпусного чоловіка?", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (twitter.com/golub)

"Яким же треба жовтушником, що б так підписати відео з хворим старим", - обурилися деякі користувачі.

Скріншот коментарів (twitter.com/golub)

Раніше повідомлялося, що Жан-Клод Юнкер анонсував нову фінансову допомогу Україні в 1 млрд доларів.

Рада проголосувала закон без фракції БПП