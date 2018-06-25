Скандальний депутат обізвав "кіборга" "вбивцею і мародером"

Нардеп жорстко образив колишнього бійця АТО

Народний депутат Антон Яценко принизив екс-бійця АТО, "кіборга" Олеша Гервасій і назвав його "вбивцею і мародером". Про це повідомив товариш по службі військового Павло Тука на своїй сторінці в Facebook.

"Нардеп Яценко, який є колишнім регіоналом і відомим кнопкодавом, дозволив собі назвати нашого сослужівца- "кіборга", хлопця який здоров'ям заплатив за захист країни і гідно воював, вбивцею мирних жителів і мародером! Крім приниження честі і гідності однієї конкретної людини, цей негідник очорнив все наше підрозділ!" - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/Павло Тука)

Лою також опублікував скріншоти словестного конфлікту в коментарях в мережі.

Скріншоти листування (facebook.com/Павло Тука)

"Я, як звичайний громадянин України, вимагаю від даного діяча складання депутатських повноважень, в зв'язку з тим, що він - балабол! (На Олега немає жодного кримінальної справи, відповідно він банально брехав). А балаболи не повинні представляти народ України у Верховній Раді", - вважає Тука.

Крім образ в бік бійця Яценко заявив, то проти "кіборга" нібито розслідуються кримінальні справи.

"Олег Гервасій - "кіборг", хлопець, який отримав поранення в ДАПі! Про кримінальні справи найчистіший пиз*ьож, я вам з повною упевненістю заявляю, так як з Олежиком служили в одній роті!" - додав Тука.

Скріншот поста (facebook.com/Павло Тука)

Раніше нардеп Мураєв відзначився скандальною заявою про Сенцова.

Депутат назвав політв'язня режисера террорсітом, який готував підпали і вибухи.

Загиблі герої травня 2018-го