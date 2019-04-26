Сказала, щоб ніхто не плакав: тату-майстер з Тернополя передбачила свою смерть

Колаж РБК-Україна

Тетяна Подвашецька передчувала біду

Тату-майстер Тетяна Подвашецька, вбийство якої відбулося 16 квітня у Тернополі, загадковим чином передбачила біду за тиждень до своєї смерті. Нові подробиці про загибель дівчини розповіла ФАКТАМ близька подруга Тетяни, Ірина Байдюк.

Родичі досі не можуть оговтатися від гіркої втрати, відмовляючись вірити, що Тетяна померла. Краща подруга навіть не хоче йти на похорон, каже, ніяк не може усвідомити, що це правда.

"З Танею ми познайомилися у позаминулому році. Я прийшла до неї переробляти неякісне татуювання на нозі, яке мені невдало набили в молодості. Таня відмінно все виправила. Її колишній чоловік Руслан тоді теж був удома, міняв їй голки на машинці. Я завжди захоплювалася, як тепло і по-дружньому вони ставилися один до одного навіть після розлучення. Таня багато в чому була для мене прикладом для наслідування", - згадує подруга.

Тетяна Подвашецька(фото з соцмережі)

Також вона зазначила, що за своєю природою Таня ніколи і ні на кого не тримала зла і була дуже доброю людиною. Останнім часом часто спілкувалася з хлопцем з Москви і в них спалахнули взаємні почуття. 16 квітня вона планувала виїжджати до Москви, щоб знайомитися з мамою коханого. Проте все пішло не за планом.

"Напередодні трагедії мені наснився дивний сон - гниле яблуко. Я не зрозуміла, до чого це. Вранці включила передачу "Битва екстрасенсів". І раптом чую, як екстрасенс коментує сон жінки, якій наснилися три яблука - два зелених і міцних, одне гниле. Каже, що цей сон означає смерть третьої дитини тієї жінки. Спочатку я напружилася, але потім заспокоїлася. Своїх дітей у мене немає, з рідними теж було все в порядку. Я сиділа вдома, чекала дзвінка від Тані. Вона обіцяла набрати мене перед тим, як їхати на автовокзал. Дзвінка не було. Я спробувала зв'язатися з нею сама - вона була поза зоною досяжності", - розповідає подруга.

Ірина Байдюк не сильно здивувалася подібному, адже останнім часом у Тані часто глючив телефон. Проте пізніше знайомий прислав їй інформацію про те, що поліція розшукує Андрія Горбатюка, який підозрюється у вбивстві Тані.

"Найдивовижніше, що Таня ніби відчувала, передбачувала свою смерть. Тижня за півтори вона сказала мені, що хотіла б, щоб її кремували і щоб на похороні ніхто не плакав. Тому що, за її словами, на тому світі людині краще", - каже подруга загиблої.

Нагадаємо, що дівчина померла від кількох ножових поранень. Шансів вижити у неї практично не було. Крім того, на її шиї були виявлені характерні сліди від укусів іклами, ніби дівчину хтось погриз.

Раніше ми писали про те, що в ніч вбивства Горбатюк повернувся додому і зізнався у злочині матері, а після цього взяв з дому гроші, переодягнувся і зник у невідомому напрямку.