Сказала, чтобы никто не плакал: тату-мастер из Тернополя предвидела свою смерть

Коллаж РБК-Украина

Татьяна Подвашецкая предчувствовала беду

Тату-мастер Татьяна Подвашецкая, убийство которой произошло 16 апреля в Тернополе, загадочным образом предвидела беду за неделю до своей смерти. Новые подробности о гибели девушки рассказала ФАКТАМ близкая подруга Татьяны, Ирина Байдюк.

Родственники до сих пор не могут оправиться от горькой утраты, отказываясь верить, что Татьяна умерла. Лучшая подруга даже не хочет идти на похороны, говорит, никак не может осознать, что это правда.

"С Таней мы познакомились в позапрошлом году. Я пришла к ней переделывать некачественную татуировку на ноге, которую мне неудачно набили в молодости. Таня отлично все исправила. Ее бывший муж Руслан тогда тоже был дома, менял ей иголки на машинке. Я всегда восхищалась, как тепло и по-дружески они относились друг к другу даже после развода. Таня во многом была для меня примером для подражания", - вспоминает подруга.

Татьяна Подвашецкая(фото из соцсети)

Также она отметила, что по своей природе Таня никогда и ни на кого не держала зла и была очень добрым человеком. В последнее время часто общалась с парнем из Москвы и у них вспыхнули взаимные чувства. 16 апреля она планировала выезжать в Москву, чтобы знакомиться с мамой возлюбленного. Однако все пошло не по плану.

"Накануне трагедии мне приснился странный сон - гнилое яблоко. Я не поняла, к чему это. Наутро включила передачу "Битва экстрасенсов". И вдруг слышу, как экстрасенс комментирует сон женщины, которой приснились три яблока - два зеленых и крепких, одно гнилое. Говорит, что этот сон означает смерть третьего ребенка той женщины. Я сначала напряглась, но потом успокоилась. Своих детей у меня нет, с родными тоже было все в порядке. Я сидела дома, ждала звонка от Тани. Она обещала набрать меня перед тем, как ехать на автовокзал. Звонка не было. Я попыталась связаться с ней сама - она была вне зоны досягаемости", - рассказывает подруга.

Ирина Байдюк не сильно удивилась подобному, ведь в последнее время у Тани часто глючил телефон. Однако позже знакомый прислал ей информацию о том, что полиция разыскивает Андрея Горбатюка, который подозревается в убийстве Тани.

"Самое удивительное, что Таня как будто чувствовала, предвидела свою смерть. Недели за полторы она сказала мне, что хотела бы, чтобы ее кремировали и чтобы на похоронах никто не плакал. Потому что, по ее словам, на том свете человеку лучше", - говорит подруга погибшей.

Напомним, что девушка умерла от нескольких ножевых ранений. Шансов выжить у нее практически не было. Кроме того, на ее шее были обнаружены характерные следы от укусов клыками, как будто девушку кто-то погрыз.

Ранее мы писали о том, что в ночь убийства Горбатюк вернулся домой и признался в преступлении матери, а после этого взял из дома деньги, переоделся и исчез в неизвестном направлении.