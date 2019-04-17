Темный эльф из Тернополя признался маме в убийстве тату-мастерицы: подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

Убийца Андрей Горбатюк имеет необычную внешность и сейчас в розыске

Убийца тату-мастерицы Татьяны Подвашецкой сознался в преступлении своем матери. 26-летний Андрей Горбатюк из Тернополя с внешностью демона сейчас в розыске. Мама подозреваемого рассказала, что он якобы направился в сторону Львова автобусом, передает издание "Тернополяни".

В то же время есть информация о том, что подозреваемого видели в Тернополе.

Андрей Горбатюк подозревается в убийстве (фото из открытых источников)

Преступление произошло в ночь на 16 апреля в квартире по адресу улица Леся Курбаса, 9. Тело 27-летней жертвы обнаружили в луже крови - Татьяне нанесли несколько ударов ножом.

Погибшая девушка была известной среди тернополян и имела много фолловеров в соцсетях. Значительная часть тела Татьяны была в татуировках.

Татьяна Подвашецкая была тату-мастерица в Тернополе (фото из соцсети)

Горбатюк и Подвашецкая были знакомыми.

Как пишут местные СМИ, мать Андрея знала о преступлении. Женщина призналась правоохранителям, что в ту ночь ее сын вернулся домой и сообщил, что убил Татьяну.

Андрей Горбатюк (фото из открытых источников)

После этого взял из дома несколько сотен долларов, переоделся и ушел из квартиры.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает Андрея Горбатюка и просит всех, кто может знать о его местонахождении, сообщить по номерам (0352) 27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-66-23 или 102.

У молодого человека нарощены клыки, разрезан язык, чтобы он напоминал змеиный, также он носит контактные линзы, а глазные яблоки окрашены в черный цвет.

Андрей Горбатюк (фото из открытых источников)

Напомним, что продолжается розыск мужчины, который убил парня одним ударом в столичном супермаркете "Сильпо".

Также мы писали о том, что дело об убийстве в Киеве ювелира Сергея Киселева раскрыто. В полиции сообщили о том, что подозреваемые собирались взорвать друзей и родственников погибшего на кладбище на 40-й день его смерти.