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У него лицо демона: полиция ищет подозреваемого в убийстве тату-мастерицы

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 10:03
У него лицо демона: полиция ищет подозреваемого в убийстве тату-мастерицы
Розыск убийцы мастера тату Татьяны Подвашецкой в Тернополе (коллаж РБК-Украина)

В убийстве Татьяны Подвашецкой подозревают ее знакомого Андрея Горбатюка

Убийство известной в Тернополе тату-мастерицы 27-летней Татьяны Подвашецкой произошло в многоэтажном доме по адресу улица Леся Курбаса, 9, в ночь с 15 на 16 апреля. Полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу.

В совершении преступления подозревают ее знакомого 25-летнего Андрея Горбатюка, который имеет внешность демона. Татьяна была найдена мертвой в арендованной квартире - ей нанесли несколько ножевых ранений.

У него лицо демона: полиция ищет подозреваемого в убийстве тату-мастерицы

Розыск убийцы мастера тату Татьяны Подвашецкой в Тернополе (фото: tp.npu.gov.ua)

В 2014 году Андрей принимал участие в программе "Говорить Україна", в котором обсуждалась тема "Мой сын превращается в демона".

У него лицо демона: полиция ищет подозреваемого в убийстве тату-мастерицы

Розыск убийцы мастера тату Татьяны Подвашецкой в Тернополе (фото: YouTube/Канал Украина)

У парня нарощены клыки, разрезан язык, чтобы он напоминал змеиный, также он носит контактные линзы, а глазные яблоки окрашены в черный цвет.

У него лицо демона: полиция ищет подозреваемого в убийстве тату-мастерицы

Розыск убийцы мастера тату Татьяны Подвашецкой в Тернополе (погибшая Татьяна, фото: соцсети)

К слову, дело об убийстве ювелира Сергея Киселева 5 марта в Киеве раскрыто. В полиции сообщили о том, что подозреваемые собирались взорвать друзей и родственников погибшего в понедельник на кладбище на 40-й день его смерти.

Также мы писали о том, что у убитого одним ударом в столичном супермаркете "Сильпо" на Сумщине осталась жена и двое маленьких детей. Тем временем полиция продолжает розыски убийцы.

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