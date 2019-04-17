У нього обличчя демона: поліція шукає підозрюваного у вбивстві тату-майстрині

Розшук вбивці майстра тату Тетяни Подвашецької в Тернополі (колаж РБК-Україна)

У вбивстві Тетяни Подвашецької підозрюють її знайомого Андрія Горбатюка

Вбивство відомої в Тернополі тату-майстрині 27-річної Тетяни Подвашецької сталося в багатоповерховому будинку за адресою вулиця Леся Курбаса, 9, в ніч з 15 на 16 квітня. Поліція оголосила в розшук передбачуваного вбивцю.

У скоєнні злочину підозрюють її знайомого 25-річного Андрія Горбатюка, який має зовнішність демона. Тетяна була знайдена мертвою в арендованій квартирі - їй нанесли кілька ножових поранень.

Розшук вбивці майстра тату Тетяни Подвашецької в Тернополі (фото: tp.npu.gov.ua)

У 2014 році Андрій брав участь у програмі "говорить Україна", в якому обговорювалась тема "Мій син перетворюється на демона".

Розшук вбивці майстра тату Тетяни Подвашецької в Тернополі (фото: YouTube/Канал Україна)

У чоловіка нарощені ікла, розрізаний язик, щоб він нагадував зміїний, також він носить контактні лінзи, а очні яблука пофарбовані в чорний колір.

Розшук вбивці майстра тату Тетяни Подвашецької в Тернополі (загибла Тетяна, фото: соцмережі)

До речі, справу про вбивство ювеліра Сергія Кисельова 5 березня в Києві розкрито. У поліції повідомили про те, що підозрювані збиралися підірвати друзів і родичів загиблого в понеділок на кладовищі на 40-й день його смерті.

Також ми писали про те, що у вбитого одним ударом у столичному супермаркеті "Сільпо" на Сумщині залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Тим часом поліція продовжує пошуки вбивці.