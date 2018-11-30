Скільки коштує головна ялинка країни: названа шокуюча сума

Фото: (kyivcity.gov.ua)

Монтаж нової ялинки розпочнеться 8 грудня

Практично через місяць настане Новий рік. 8 грудня, через тиждень, на Софійській площі у Києві почнуть встановлювати головну ялинку в Україні. Вартість установки разом з декором обійдеться близько 3 мільйонів гривень. Загальна вартість обслуговування площі у святкові дні обійдеться близько 30 мільйонів (з урахуванням витрат на декорації). Про це розповідає видання "Вісті" посилаючись на організаторів заходу.

Повідомляється, що ялинку для головної площі країни вже вибрали. Організатор новорічних свят у Києві, координатор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький розповів, що вибрали ялинку з лісів Івано-Франківської області, але ще не рубали. Її висота становить близько 30 м, як і в минулому році.

"Ялинку почнуть монтувати біля Софії вже 8 грудня, а до дня святого Миколая, 19 грудня, вона традиційно запалить свої вогні. Вся ялинка обійшлася приблизно в 3 мільйони гривень", - розповів Добруцький.

Дерево прикрасять метровими ліхтарями, які будуть триматися на канатах, крім того, на новорічну зелену красуню повісять тисячу іграшок і 3,6 км гірлянд, які будуть змінювати свій колір щодня. А навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому буде їздити дитячий паровозик.

Лише на прикраси для ялинки вже витратили близько 2,7 мільйона гривень, в той час як саме дерево, за словами Добруцького, обійдеться приблизно в 100 тисяч гривень. Все свято, з урахуванням споруди новорічного містечка і його обслуговування коштуватиме близько 30 мільйонів гривень. В цьому році кошторис перевищує минулорічний на 3 мільйони гривень.

На Володимирському проїзді розміститься світлова конструкція "Магічний тунель", який з'єднає Софійську і Володимирську площі, а на Михайлівській площі розташується містечко розваг зі всілякими атракціонами. Вартість атракціонів складе 50 гривень, як і в минулому році.

Ще одна ялинка буде на Контрактовій площі. Там іграшки зроблять у вигляді різних дивовижних звірів, а вздовж вулиці Сагайдачного розмістять серію інсталяцій у вигляді фантастичних тварин. Залишиться і родзинка минулих новорічних свят — колесо огляду, яке після Нового року вирішили не демонтувати.

До речі, на сайті Київради з'явилася петиція, в якій закликають не рубати живе дерево. Але, як кажуть в Folk Ukraine, жива ялина набагато дешевше.

Крім того, після свят ялинку зазвичай розпилюють і продають на сувеніри, а зароблені гроші передають в лісництво для посадки нових дерев.

"Все свято організовано за рахунок коштів меценатів. З міського бюджету на ці цілі, як і в минулому році, не буде витрачено ні копійки", - підкреслив Добруцький.

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Відео: РБК-Україна