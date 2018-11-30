Сколько стоит главная елка страны: названа шокирующая сумма

Фото: (kyivcity.gov.ua)

Монтаж новой елки начнется 8 декабря

Практически через месяц наступит Новый год. 8 декабря, через неделю, на Софийской площади в Киеве начнут устанавливать главную елку в Украине. Стоимость установки вместе с декором обойдется около 3 миллионов гривен. Общая стоимость обслуживания площади в праздничные дни обойдется около 30 миллионов (с учетом расходов на декорации). Об этом рассказывает издание "Вести" ссылаясь на организаторов мероприятия.

Сообщается, что ель для главной площади страны уже выбрали. Организатор новогодних праздников в Киеве, координатор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал, что елку выбрали в лесах Ивано-Франковской области, но еще не рубили. Ее высота составляет порядка 30 м, как и в прошлом году.

"Елку начнут монтировать возле Софии уже 8 декабря, а ко дню святого Николая, 19 декабря, она традиционно зажжет свои огни. Вся елка обошлась примерно в 3 миллиона гривен", - рассказал Добруцкий.

Дерево украсят метровыми фонарями, которые будут держаться на канатах, кроме того, на новогоднюю зеленую красавицу наденут тысячу игрушек и 3,6 км гирлянд, которые будут менять свой цвет ежедневно. А вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет ездить детский паровозик.

Всего на украшения для елки уже потратили порядка 2,7 миллиона гривен, в то время как само дерево, по словам Добруцкого, обойдется примерно в 100 тысяч гривен. Весь праздник, с учетом постройки новогоднего городка и его обслуживания обойдется около 30 миллионов гривен. В этом году смета превышает прошлогоднюю на 3 миллиона гривен.

На Владимирском проезде разместится световая конструкция "Магический туннель", который соединит Софийскую и Владимирскую площади, а на Михайловской площади расположится городок развлечений со всевозможными аттракционами. Стоимость аттракционов составит 50 гривен, как и в прошлом году.

Еще одна елка будет на Контрактовой площади. Там игрушки сделают в виде различных диковинных зверей, а вдоль улицы Сагайдачного разместят серию инсталляций в виде фантастических животных. Останется и изюминка прошлых новогодних праздников — колесо обозрения, которое после Нового года решили не демонтировать.

К слову, на сайте Киеврады появилась петиция, в которой призывают не рубить живое дерево. Но, как говорят в Folk Ukraine, живая ель гораздо дешевле.

Кроме того, после праздников елку обычно распиливают и продают на сувениры, а заработанные деньги передают в лесничество для посадки новых деревьев.

"Весь праздник организован за счет средств меценатов. Из городского бюджета на эти цели, как и в прошлом году, не будет потрачено ни копейки", - подчеркнул Добруцкий.

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Видео: РБК-Украина