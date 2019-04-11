Скільки в Україні мільйонерів: назвали "найбагатші" регіони

Українці задекларували на початок квітня 24 мільярди гривень доходів, а в нашій країні 2067 громадян-мільйонерів. Порівняно з минулорічною кількістю поданих декларацій аналогічний період цього року - на 54% більше (всього 201,3 тис). Про це повідомили в Департаменті податків і зборів з фізичних осіб ДФС.

За словами в.о. директора відомства Анни Чуб, українці продемонстрували значне підвищення податкової культури. Також вона зазначила, що цією статистикою можна пишатися.

Найбільші суми доходів задекларували в Києві - 6,7 мільярдів гривень.

Мешканці Дніпропетровської області всього вказали 2,8 мільярдів гривень.

"Бронза" у списку дісталася жителям Харківської, Київської та Львівської областей - по 1,3 мільярда.

Ілюстративне фото (twitter.com/rpr_ua)

Говорячи про темпи приросту задекларованих сум у порівнянні з 1 кварталом 2018 року, найвищі були зафіксовані в Закарпатській (327%), Донецькій (274%), Одеській (240%) та Полтавській (210%) областях.

Найбільші суми податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) до сплати показали:

Київ (163 млн грн)

Миколаївська область (33,8 млн грн)

Харківська область (33,6 млн грн)

Запоріжжя (33,5 млн грн)

Дніпропетровська область (30,7 млн грн).

Чуб розповіла, що за темпами приросту ПДФО порівняно з 2018-м перші місця посідають Закарпаття (380%), Донецька (238%), Івано-Франківська та Херсонська область (227%), а також Київ (223%).

"Переможцем в особистому заліку серед платників можна назвати жителя міста Києва, яким погоджено до сплати податкових зобов'язань у сумі 30 млн грн з доходів, отриманих за кордоном", - зазначила вона.

В.о. директора Департаменту податків та зборів з фізичних осіб ДФС додала, що наведена статистика є яскравим свідченням поступового зростання сумлінності і добробуту людей.

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих в 2018 році. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи - 2 травня.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Forbes назвав імена найбагатших жителів України - в оновленому рейтингу присутні імена відразу 7 українців.

Додамо, що 11 квітня у комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики заявили, що зарплати в Україні найнижчі в Європі, і сьогодні в країні існує глибока диспропорція між високою вартістю життя і низькою ціною праці.