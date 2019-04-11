Сколько в Украине миллионеров: назвали самые "богатые" регионы

Декларационная кампания закончится 2 мая
Украинцы задекларировали на начало апреля 24 миллиарда гривен доходов, а всего в нашей стране 2067 граждан-миллионеров. По сравнению с прошлогодним количеством поданных деклараций в аналогичный период, в этом году - на 54% больше (всего 201,3 тыс). Об этом сообщили в Департаменте налогов и сборов с физических лиц ГФС.
По словам и.о. директора ведомства Анны Чуб, украинцы продемонстрировали значительное повышение налоговой культуры. Также она отметила, что данной статистикой можно гордиться.
Самые большие суммы доходов задекларировали в Киеве - 6,7 миллиардов гривен.
Жители Днепропетровской области всего указали 2,8 миллиардов гривен.
"Бронза" в списке досталась жителям Харьковской, Киевской и Львовской областей - по 1,3 миллиарда.
Иллюстративное фото (twitter.com/rpr_ua)
Говоря о темпах прироста задекларированных сумм по сравнению с 1 кварталом 2018 года, самые высокие были зафиксированы в Закарпатской (327%), Донецкой (274%), Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.
Наибольшие суммы налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) к уплате показали:
Чуб рассказала, что по темпам прироста НДФЛ по сравнению с 2018-м первые места занимают Закарпатья (380%), Донецкая (238%), Ивано-Франковская и Херсонская область (227%), а также Киев (223%).
"Победителем в личном зачете среди плательщиков можно назвать жителя города Киева, которым согласовано к уплате налоговых обязательств в сумме 30 млн грн с доходов, полученных за рубежом", - отметила она.
И.о. директора Департамента налогов и сборов с физлиц ГФС добавила, что приведенная статистика является ярким свидетельством постепенного роста добросовестности и благосостояния людей.
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)
Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая.
Как сообщалось ранее, недавно Forbes назвал имена самых богатых жителей Украины - в обновленном рейтинге присутствуют имена сразу 7 украинцев.
Добавим, что 11 апреля в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики заявили, что зарплаты в Украине самые низкие в Европе, и сегодня в стране существует глубокая диспропорция между высокой стоимостью жизни и низкой ценой труда.