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Сколько в Украине миллионеров: назвали самые "богатые" регионы


Декларационная кампания закончится 2 мая

Украинцы задекларировали на начало апреля 24 миллиарда гривен доходов, а всего в нашей стране 2067 граждан-миллионеров. По сравнению с прошлогодним количеством поданных деклараций в аналогичный период, в этом году - на 54% больше (всего 201,3 тыс). Об этом сообщили в Департаменте налогов и сборов с физических лиц ГФС.

По словам и.о. директора ведомства Анны Чуб, украинцы продемонстрировали значительное повышение налоговой культуры. Также она отметила, что данной статистикой можно гордиться. 

Самые большие суммы доходов задекларировали в Киеве - 6,7 миллиардов гривен. 

Жители Днепропетровской области всего указали 2,8 миллиардов гривен.

"Бронза" в списке досталась жителям Харьковской, Киевской и Львовской областей - по 1,3 миллиарда.

Иллюстративное фото (twitter.com/rpr_ua)

Говоря о темпах прироста задекларированных сумм по сравнению с 1 кварталом 2018 года, самые высокие были зафиксированы в Закарпатской (327%), Донецкой (274%), Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.

Наибольшие суммы налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) к уплате показали:

  • Киев (163 млн грн)
  • Николаевская область (33,8 млн грн)
  • Харьковская область (33,6 млн грн) 
  • Запорожье (33,5 млн грн)  
  • Днепропетровская область (30,7 млн грн).

Чуб рассказала, что по темпам прироста НДФЛ по сравнению с 2018-м первые места занимают Закарпатья (380%), Донецкая (238%), Ивано-Франковская и Херсонская область (227%), а также Киев (223%).

"Победителем в личном зачете среди плательщиков можно назвать жителя города Киева, которым согласовано к уплате налоговых обязательств в сумме 30 млн грн с доходов, полученных за рубежом", - отметила она.

И.о. директора Департамента налогов и сборов с физлиц ГФС добавила, что приведенная статистика является ярким свидетельством постепенного роста добросовестности и благосостояния людей.

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая.

Как сообщалось ранее, недавно Forbes назвал имена самых богатых жителей Украины - в обновленном рейтинге присутствуют имена сразу 7 украинцев.

Добавим, что 11 апреля в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики заявили, что зарплаты в Украине самые низкие в Европе, и сегодня в стране существует глубокая диспропорция между высокой стоимостью жизни и низкой ценой труда.

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