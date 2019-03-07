Украинцы в списке Forbes: у кого больше всего денег

Forbes назвал самых богатых людей Украины (иллюстративное фото)

Рейтинг самых богатых украинцев Forbes возглавил Ринат Ахметов

Forbes назвал имена самых богатых жителей Украины. Так, в обновленном рейтинге авторитетного издания присутствуют имена сразу семерых украинцев.

Возглавляет "украинскую" часть топа самых богатых олигарх Ринат Ахметов. В общем рейтинге он занял 272-е место. При этом за год основатель СКМ поднялся на 62 позиции. Его капитал оценили в $6 млрд.

Ринат Ахметов (фото: fdu.org.ua)

Второе место среди самых богатых украинцев мира (и 1511-е место в общем рейтинге) занял Константин Жеваго. За год его состояние сократилось на $0,1 млрд и теперь составляют $1,5 млрд.

Константин Жеваго​​​​​​​ (фото: zhevago.info)

Третья строчка закрепилась за сразу двумя богачами - Юрием Косюком и Виктором Пинчуком. В их владениях, по данным Forbes, по $1,4 млрд. Это, к слову, 1605-е место в мировом списке.

С активами в $1,2 млрд 1818-ю позицию в рейтинге занял Геннадий Боголюбов. За год, собственно, его состояние не изменилось. На предпоследней позиции национального списка расположился Игорь Коломойский. У него $1,1 млрд, а это 1941-е место в общем рейтинге журнала.

Седьмой самый богатый украинец - Вадим Новинский. Его состояние оценивают в $1 млрд. И это 2057-е место в мировом списке.

Напомним, что Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером.