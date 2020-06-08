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Помер відомий український волонтер: лікарі боролися до останнього

STYLERЖиття    08.06.2020 - 15:10
Помер відомий український волонтер: лікарі боролися до останнього
Віталій Панич (фото: facebook.com/mayboroda.a)

Волонтер Віталій Панич помер у Києві у відділі реанімації

У неділю, 7 червня, помер відомий волонтер і боєць АТО Віталій Панич. Він лежав у реанімації в Києві з пневмонією, печінковою та нирковою недостатністю.

Смерть настала близько 20:20 після зупинки серця. Про це розповів блогер aphareus на своїй сторінці в Twitter.

Варто зазначити, що колега волонтера Ганна Майборода в Facebook незадовго до смерті Віталія почала збирати гроші на його лікування. Жінка розповіла, що Панич два роки тому переніс важку операцію і жив з однією ниркою.

За її словами, коронавірусної інфекції у волонтера у крові виявлено не було.

Інший волонтер Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що хоч він і не часто перетинався з Паничем, але завжди знав, що він знаходиться поруч і робить потрібну справу.

Він також попросив допомогти сім'ї загиблого Віталія Панича. Реквізити для допомоги:

Панич Наталія Вікторівна

4149 6293 9495 3640

Варто зазначити, що нещодавно поліцейські погрожували розстрілом українським волонтерам, після того, як зупинили їх машину на Житомирській трасі.

Нагадаємо, відомі українці оригінально підтримали тяжкохворих людей та їх близьких.

Раніше помер відомий український музикант, який був кращим джазовим вокалом країни.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України волонтерпреступления
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