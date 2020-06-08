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Скончался известный украинский волонтер: врачи боролись до последнего

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 15:10
Скончался известный украинский волонтер: врачи боролись до последнего
Виталий Панич (фото: facebook.com/mayboroda.a)

Волонтер Виталий Панич умер в Киеве в отделе реанимации

В воскресенье, 7 июня, умер известный волонтер и боец АТО Виталий Панич. Он лежал в реанимации в Киеве с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.

Смерть наступила около 20:20 после остановки сердца. Об этом рассказал блогер aphareus на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что коллега волонтера Анна Майборода в Facebook незадолго до смерти Виталия начала собирать деньги на его лечение. Женщина рассказала, что Панич два года назад перенес тяжелую операцию и жил с одной почкой.

По ее словам, коронавирусной инфекции у волонтера в крови обнаружено не было.

Другой волонтер Юрий Касьянов на своей странице в Facebook отметил, что хоть он и не часто пересекался с Паничем, но всегда знал, что он находится рядом и делает нужное дело.

Он также попросил помочь семье погибшего Виталия Панича. Реквизиты для помощи:

Панич Наталия Викторовна

4149 6293 9495 3640

Стоит отметить, что недавно полицейские угрожали расстрелом украинским волонтерам, после того, как остановили их машину на Житомирской трассе.

Напомним, известные украинцы оригинально поддержали тяжелобольных людей и их близких.

Ранее умер известный украинский музыкант, который был лучшим джазовым вокалом страны.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины волонтерпреступления
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