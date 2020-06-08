Скончался известный украинский волонтер: врачи боролись до последнего

Виталий Панич (фото: facebook.com/mayboroda.a)

Волонтер Виталий Панич умер в Киеве в отделе реанимации

В воскресенье, 7 июня, умер известный волонтер и боец АТО Виталий Панич. Он лежал в реанимации в Киеве с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.

Смерть наступила около 20:20 после остановки сердца. Об этом рассказал блогер aphareus на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что коллега волонтера Анна Майборода в Facebook незадолго до смерти Виталия начала собирать деньги на его лечение. Женщина рассказала, что Панич два года назад перенес тяжелую операцию и жил с одной почкой.

По ее словам, коронавирусной инфекции у волонтера в крови обнаружено не было.

Другой волонтер Юрий Касьянов на своей странице в Facebook отметил, что хоть он и не часто пересекался с Паничем, но всегда знал, что он находится рядом и делает нужное дело.

Он также попросил помочь семье погибшего Виталия Панича. Реквизиты для помощи:

Панич Наталия Викторовна

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Стоит отметить, что недавно полицейские угрожали расстрелом украинским волонтерам, после того, как остановили их машину на Житомирской трассе.

Напомним, известные украинцы оригинально поддержали тяжелобольных людей и их близких.

Ранее умер известный украинский музыкант, который был лучшим джазовым вокалом страны.

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Автор: Роман Мирончук