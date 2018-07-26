"Скрєпо-пєснь": в мережі висміяли улюбленого співака Путіна на Кримському мосту (фото)

Фото: most.life

У Криму знову помічений лідер групи "Любе"

Лідер російського гурту "Любэ" і один з улюблених співаків Володимира Путіна Ніколай Расторгуєв був помічений на Керченському мосту в анексованому Росією Криму. Пропутінський виконавець на окупованому півострові готує пісню про любов до Кримського мосту. Співака висміяли на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.

"Скрєпопєснь Расторгуєв працює, робить пропаганду. Пісня про міст. А про Ротенбергов і їх бакшиш буде там пару рядків?" – написав автор публікації.

Фото: Микола Расторгуєв (twitter.com/krimrt)

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

"А машини де?" – з іронією зазначили в коментарях.

"Лише б міст не впав! Чи окупантам доведеться забиратися з Криму вплав", - з сарказмом написали в мережі.

Скріншот коментарів (twitter.com/krimrt)

Піснею група "Любе" не обмежилася і знімала на мосту кліп. За словами Расторгуєва, група хоче зізнатися в любові до окупованого Криму і Кримського мосту.

"В цій пісні ми зізнаємося в любові Криму і мосту, який надійно пов'язав півострів з материком. Такі почуття викликає і масштаб самого мосту, і єднання двох берегів. Цей стан ми постараємося передати і зберегти в пісні", - заявив нещодавно пропутінський співак.

Варто відзначити, що Микола Расторгуєв ще з 2015 року знаходиться в базі організації "Миротворець".

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Раніше повідомлялося, що улюблений співак Путіна попав в "Чистилище".

До речі, жителі Криму розповіли правду про життя на півострові.

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