"Скрепо-песнь": в сети высмеяли любимого певца Путина на Крымском мосту (фото)

Фото: most.life

В Крыму снова замечен лидер группы "Любэ"

Лидер российской группы "Любэ" и один из любимых певцов Владимира Путина Николай Расторгуев был замечен на Керченском мосту в аннексированном Россией Крыму. Пропутинский исполнитель на оккупированном полуострове готовит песню о любви к Крымскому мосту. Певца высмеяли на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.

"Скрепопеснь Расторгуев работает, производит пропаганду. Песня про мост. А про Ротенбергов и их бакшиш будет там пару строк?" – написал автор публикации.

Фото: Николай Расторгуев (twitter.com/krimrt)

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

"А машины где?" – с иронией отметили в комментариях.

"Лишь бы мост не упал! Или оккупантам придется убираться из Крыма вплавь", - с сарказмом написали в сети.

Скриншот комментариев (twitter.com/krimrt)

Песней группа "Любэ" не ограничилась и снимала на мосту клип. По словам Расторгуева, группа хочет признаться в любви к оккупированному Крыму и Крымскому мосту.

"В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне", - завил недавно пропутинский певец.

Стоит отметить, что Николай Расторгуев еще с 2015 года находится в базе организации "Миротворец".

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Ранее сообщалось, что любимый певец Путина угодил в "Чистилище".

Кстати, жители Крыма рассказали правду о жизни на полуострове.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)