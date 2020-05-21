Скрипін присоромив Зеленського за вишиванку

Роман Скрипін у День вишиванки, який святкується в Україні 21 травня, наїхав на президента України Володимира Зеленського. Річ у тому, що глава країни одягнув вишиванку разом з першою леді і привітав усіх українців з цим днем. Фотографії опублікувала сама Зеленська у соцмережі Instagram.

Скрипін же вважає, це показухою. Журналіст вважає, що "вишиванка повинна відповідати внутрішньому стану". Такими думками він поділився у своєму Teleggram-каналі. Скрипін пише, що все має бути органічно.

"Ні разу в житті не вдягав кіпу, наприклад. Або косоворотку. І навіть кокошник та індіанську шапку з пір’я. Не властивим мені було й вбиратися у арабський кандур чи перти на себе хустку-арафатку. Не вдягав баварські шкіряні шорти. І навіть британського котелка чи циліндра. Не вішав на себе жабо. Кімоно теж обійшло мою творчу долю. До чого я? До того, що все має бути органічним, а не виставленим фейком на вітрину", - написав журналіст.

Скрипін зазначив, що сам він вишиванку одягнув ще в далекому 2004 році.

"Як каже українське прислів’я: "як на корові сідло". Вишиванка має пасувати внутрішньому стану. Сьогодні ж день вишиванки? Так? Я свідомо це зробив десь у 2004. Навздогін до вчорашньої пресконференції українського президента, в мене є питання: а коли ти вперше вдягнув вишиванку, Вово?" - запитав скандальний журналіст.

Як ми раніше писали, журналіст Роман Скрипін розкритикував Володимира Зеленського після відставки Кабміну.