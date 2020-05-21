Скрыпин пристыдил Зеленского за вышиванку

Роман Скрыпин в День вышиванки, который празднуется в Украине 21 мая, наехал на президента Украины Владимира Зеленского. Дело в том, что глава страны надел вышиванку вместе с первой леди и поздравил всех украинцев с этим днем. Фотографии опубликовала сама Зеленская в соцсети Instagram.

Скрыпин же считает, это показухой. Журналист считает, что "вышиванка должна соответствовать внутреннему состоянию". Такими мыслями он поделился в своем Teleggram-канале. Скріпин пишет, что все должно быть органично.

"Ни разу в жизни не надевал кипу, например. Или косоворотку. И даже кокошник и индейскую шапку из перьев. Не свойственно мне было и одеваться в арабский кандур или переть на себя платок-арафатку. Не надевал баварские кожаные шорты. И даже британский котелок или цилиндра. Не вешал на себя жабо. Кимоно тоже обошло мою творческую судьбу. К чему я? К тому, что все должно быть органическим, а не выставленным фейком на витрину", - написал журналист.

Скрыпин отметил, что сам он вышиванку надел еще в далеком 2004 году.

"Как гласит украинская пословица: "как на корове седло". Вышиванка должна подходить внутреннему состоянию. Сегодня же день вышиванки? Да? Я сознательно это сделал где-то в 2004 Вдогонку к вчерашней пресс-конференции украинского президента, у меня вопрос: а когда ты впервые надел вышиванку, Вова?" - спросил скандальный журналист.

Как мы ранее писали, журналист Роман Скрыпин раскритиковал Владимира Зеленского после отставки Кабмина.