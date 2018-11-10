"Я заспокоївся": Мірзоян вперше прокоментував пограбування власного авто

Фото: злодій (pixabay.com Pexels)

Злочинців чекало там тільки розчарування

У Києві невідомі намагалися пограбувати автомобіль українського співака Арсена Мірзояна. Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Доброго ранку. Сумувати ніколи", - сказав він.

Звернемо увагу, що злочинці розбили в автомобілі співака маленьке бічне скло, зумівши отримати доступ до транспорту. Однак, як з'ясувалося пізніше, їх там чекало тільки "розчарування".

"Нічого не було. Напевно, розчарувалися", - підкреслив він.

Фото: у Києві пограбували Арсена Мірзояна (facebook.com/arsen.baburka)

Більш того, в коментарі журналістам Мірзоян розповів, що сім років тому на тій же парковці розбили скло в машині його дружини – Тоні Матвієнко. Однак і в тому випадку грабіжників чекав неприємний "сюрприз". І тоді, і зараз це сталося в Києві.

"Я був здивований, чому досі не розбили мені. Нарешті це сталося, і я заспокоївся. Це б сталося в будь-якому випадку коли-небудь, дуже часто там б'ють машини", - підкреслив він.

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