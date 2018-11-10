"Я успокоился": Мирзоян впервые прокомментировал ограбление его авто

Фото: вор (pixabay.com Pexels)

Преступников ждало там только разочарование

В Киеве неизвестные пытались ограбить автомобиль украинского певца Арсена Мирзояна. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Доброе утро. Скучать некогда", - сказал он.

Обратим внимание, что преступники разбили в автомобиле певца маленькое боковое стекло, сумев получить доступ к транспорту. Однако, как выяснилось позже, их там ждало только "разочарование".

"Ничего не было. Наверно, разочаровались", - подчеркнул он.

Фото: в Киеве ограбили Арсена Мирзояна (facebook.com/arsen.baburka)

Более того, в комментарии журналистам Мирзоян рассказал, что лет семь назад на той же парковке разбили стекло в машине его жены – Тони Матвиенко. Однако и в том случае грабителей ждал неприятный "сюрприз". И тогда, и сейчас это произошло в Киеве.

"Я был удивлен, почему до сих пор не разбили мне. Наконец-то это случилось, и я успокоился. Это бы произошло в любом случае когда-нибудь, очень часто там бьют машины", - подчеркнул он.

Напомним, известного украинского диетолога, фитнес-тренера и участницу шоу Танцы со звездами Аниту Луценко обворовали, пока она вместе с мужем и ребенком отдыхала в Доминикане