Зламали мізки: екс-регіонал феєрично зганьбився на КремльТВ

Екс-депутат Марков на росТБ (Колаж РБК-України)

Ігор Марков висловився про те, звідки взялися українці

Колишній депутат України Ігор Марков зробив дивну заяву про українців на російському телебаченні. Він виступив на ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" і розповів, що українського народу ніколи не було.

Скандальний політик і бізнесмен з Одеси Ігор Марков заявив, що українського народу ніколи не було і всі мешканці України – нормальні російські хлопці.

"Подивіться на себе уважно в дзеркало. З вас якщо повибивати цю хохляцьку дурь, ви нормальні російські хлопці! Яка Україна? Ніколи такого народу не було. Там були російські князівства! Хлопці, забудьте взагалі цю ахінею! Давайте просто тупо говорити вже правду. Досить грати вже в цю комуністичну більшовицьку х**нь — дружба народів і так далі. Це російські люди", - заявив в ефірі росТБ Марков.

Крім того, він додав, що українці – це люди, яким зламали мізки і понівечили мову.

"Українці — це браковані росіяни. Це російські люди, яким зламали мізки, яким понівечили мову. Все, немає такого поняття і ніколи не було! Сто років тому нам прищеплювали, і ми до цих пір в це віримо! Щоб прибрати наслідки, треба прибрати першопричину", — резюмував екс-депутат.

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