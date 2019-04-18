ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зламали мізки: екс-регіонал феєрично зганьбився на КремльТВ

STYLERЖиття    18.04.2019 - 13:12
Зламали мізки: екс-регіонал феєрично зганьбився на КремльТВ
Екс-депутат Марков на росТБ (Колаж РБК-України)

Ігор Марков висловився про те, звідки взялися українці

Колишній депутат України Ігор Марков зробив дивну заяву про українців на російському телебаченні. Він виступив на ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" і розповів, що українського народу ніколи не було.

Скандальний політик і бізнесмен з Одеси Ігор Марков заявив, що українського народу ніколи не було і всі мешканці України – нормальні російські хлопці.

"Подивіться на себе уважно в дзеркало. З вас якщо повибивати цю хохляцьку дурь, ви нормальні російські хлопці! Яка Україна? Ніколи такого народу не було. Там були російські князівства! Хлопці, забудьте взагалі цю ахінею! Давайте просто тупо говорити вже правду. Досить грати вже в цю комуністичну більшовицьку х**нь — дружба народів і так далі. Це російські люди", - заявив в ефірі росТБ Марков.

Крім того, він додав, що українці – це люди, яким зламали мізки і понівечили мову.

"Українці — це браковані росіяни. Це російські люди, яким зламали мізки, яким понівечили мову. Все, немає такого поняття і ніколи не було! Сто років тому нам прищеплювали, і ми до цих пір в це віримо! Щоб прибрати наслідки, треба прибрати першопричину", — резюмував екс-депутат.

Ігор Марков зганьбився на росТБ (YouTube)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що пропагандистка російського ТБ Скабеева публічно зганьбилася в ПАРЄ.

А також розповідали про те, що скандальна Поклонська стала посміховиськом в мережі.

Екс-нардеп епічно осоромився на КремльТВ через Харків і Суми (відео) Журналіст: екс-нардеп Марков з Італії вилетів до Росії
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Игорь МарковросТВпозор
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся