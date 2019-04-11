Наврочили українці: Скабеева феєрично зганьбилася в ПАРЄ

Скабеева знову натрапила на українців у ПАРЄ (Колаж РБК-Україна)

Скабеева стала посміховиськом у ПАРЄ через українців

Російська пропагандистка Скабеева зганьбилася під час весняної сесії ПАРЄ у Страсбурзі після зустрічі з українським депутатом Бориславом Березою. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Борислав Береза зафіксував на відео, як Скабеева виходила на зв'язок з російськими телеглядачами за допомогою мобільного телефону, який встановили на кілька валіз. Депутат пояснив, що у пропагандистки полетіла абсолютно вся техніка.

"Я такого ще ніколи не бачив, щоб у людини, який приїхала сюди, як пропагандистка, зламалося все взагалі. Зламалося, все, що могло – звук, лайфью, камери, всі прилади. Вона хвилюється, вона нервує. Це дійсно смішно. Напевно, це порча", - сказав Борислав Береза.

Він спробував поспілкуватися з російською журналісткою, але та відповідати на його питання відмовилася.

Ольга Скабеева

Депутат також зафіксував купу техніки, яка просто в купу звалена на підлозі і зазначив, що вся вона – не робоча.

"У Скабеевой як завжди – проблема. Головний не той, хто думає, що з ним Бог, а головний той, хто на боці Бога. Але на стороні Бога, мабуть ми, так як у неї все зламалося", - додав депутат.

В кінці ролика Скабеева підійшла до Борислава Берези і почала питати: "Що тут відбувається?". Він зазначив, що з її непрацюючої апаратури сміються всі навколишні і навіть охоронці. Депутат показав обличчя російської пропагандистки – вона ледве стримувала сльози.

В коментарях українці також зазначили, що російська журналістка виглядає дуже смішно і безглуздо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент РФ Путін ганебно обмовився на форумі.

А також ми розповідали про те, що боязкий чоловік Скабеевой став посміховиськом в прямому ефірі.