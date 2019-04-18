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Сломали мозги: экс-регионал феерично опозорился на КремльТВ

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 13:12
Сломали мозги: экс-регионал феерично опозорился на КремльТВ
Экс-депутат Марков на росТВ (Коллаж РБК-Украины)

Игорь Марков высказался о том, откуда взялись украинцы

Бывший депутат Украины Игорь Марков сделал странное заявление об украинцах на российском телевидении. Он выступил на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и рассказал, что украинского народа никогда не было.

Скандальный политик и бизнесмен из Одессы Игорь Марков заявил, что украинского народа никогда не было и все жители Украины – нормальные русские парни.

"Посмотрите на себя внимательно в зеркало. Из вас если повыбивать эту хохляцкую дурь, вы нормальные русские парни! Какая Украина? Никогда такого народа не было. Там были русские княжества! Ребята, забудьте вообще эту ахинею! Давайте просто тупо говорить уже правду. Хватит играть уже в эту коммунистическую большевистскую х**нь — дружба народов и так далее. Это русские люди", - заявил в эфире росТВ Марков.

Кроме того, он добавил, что украинцы – это люди, которым сломали мозги и исковеркали язык.

"Украинцы — это бракованные русские. Это русские люди, которым сломали мозги, которым исковеркали язык. Все, нет такого понятия и никогда не было! Сто лет назад нам это прививали, и мы до сих пор в это верим! Чтобы убрать последствия, надо убрать первопричину", — резюмировал экс-депутат.

Игорь Марков опозорился на росТВ (YouTube)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пропагандистка российского ТВ Скабеева публично опозорилась в ПАСЕ.

А также рассказывали о том, что скандальная Поклонская стала посмешищем в сети.

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