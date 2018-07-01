"Зараз складно": поета-українофоба не можуть поховати через ЧС-2018

Остання воля скандального Дементьєва не буде виконана

Загиблого днями російського поета-українофоба Андрія Дементьєва не можуть поховати за місцем його останньої волі через Чемпіонат світу з футболу. Про це повідомила вдова чоловіка Анна Пугач, передає "7днів".

Слід уточнити, що Дементьєв хотів, щоб його поховали в Твері або на Новодівичому кладовищі, однак у останню путь його проведуть на Новокузнецькому кладовищі.

"На Новодівичому складно зараз ховати через Чемпіонату світу. Та я і не хвилююся, тому що це помпезне кладовищі, а він був простим і скромним", - сказала вона.

У той же час Пугач уточнила, що прощання зі скандальним поетом пройде в залі імені Чайковського. Однак і тут доля "мстить" Деметьеву.

"Керівництво залу ім. Чайковського не дозволяє повісити фотографію-банер на пару годин під час церемонії прощання, посилаючись на те, що Дементьєв був музикантом", - підкреслила вона.

Нагадаємо, помер Андрій Дементьєв - відомий радянський поет і телеведучий. Він пішов з життя у Москві. Дементьєв зовсім трохи не дожив до свого 90-річчя. Дружина поета Ганна Пугач у коментарі радіостанції "Говорить Москва" розповіла, що Дементьєв помер у Першій Міській лікарні імені Н. І. Пирогова.

Андрій Дементьєв був відомий своєю антиукраїнською позицією. У свій час Дементьєв негативно висловлювався з приводу України, УПА і Степана Бандери.

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