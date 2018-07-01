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"Сложно сейчас": поэта-украинофоба не могут похоронить из-за ЧМ-2018

STYLERLIFE        01.07.2018 - 11:15
Фото: Андрей Дементьев (vkontakte/tverlife.ru)
Фото: Андрей Дементьев (vkontakte/tverlife.ru)

Последняя воля скандального Дементьева не будет выполнена

Погибшего на днях российского поэта-украинофоба Андрея Дементьева не могут похоронить по месту его последней воли из-за Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила вдова мужчины Анна Пугач, передает "7дней".

Следует уточнить, что Дементьев хотел, чтобы его похоронили в Твери или на Новодевичьем кладбище, однако в последний путь его проведут на Новокузнецком кладбище.

"На Новодевичьем сложно сейчас хоронить из-за Чемпионата мира. Да я и не расстраиваюсь, потому что это помпезное кладбище, а он был простым и скромным", - сказала она.

В то же время Пугач уточнила, что прощание со скандальным поэтом пройдет в зале имени Чайковского. Однако и тут судьба "мстит" Деметьеву.

"Руководство зала им. Чайковского не разрешает повесить фотографию-баннер на пару часов во время церемонии прощания, ссылаясь на то, что Дементьев был не музыкантом", - подчеркнула она.

Напомним, умер Андрей Дементьев - известный советский поэт и телеведущий. Он ушел из жизни в Москве. Дементьев не дожил совсем немного до своего 90-летия. Жена поэта Анна Пугач в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что Дементьев умер в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова.

Андрей Дементьев был известен своей антиукраинской позицией. В свое время Дементьев негативно высказывался по поводу Украины, УПА и Степана Бандеры.

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Теги: Россия, поэт, похороны
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