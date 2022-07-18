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Він служив у ЗСУ: на фронті загинув відомий український телеведучий

Фото: на фронті загинув ведучий Карім Гуламов (Карім Гуламов / Facebook)
Автор: Людмила Жукова

У боях з російськими окупантами загинув ведучий українського музичного каналу Карім Гуламов. До війни він працював на каналі М2 ведучим військового хітпараду.

Про трагічну новину повідомляють друзі та побратими Каріма на його сторінці в Facebook.

Загибель Каріма Гуламова

На сторінці в соцмережі воїна повідомляється, що він загинув, захищаючи Україну. На жаль, війна забирає кращих людей...

"У тобі було стільки сили і сміливості, в той же час доброти і позитиву. Просто не вірю... ще кілька днів тому по телефону ти розповідав про те, що вам потрібно зараз. Спи спокійно, друже. Ти був особливим і справжнім до останнього подиху... не пробачимо. Ніколи", - написала Ольга Товмач.

"Людина, яка є прикладом для багатьох. Успішний телеведучий, за покликом серця став справжнім і щирим воїном з початку війни... Мій друг, і людина, яка намагалася мене зробити собі тата ... мій побратим і брат, тримай там міцніше небо...",- написав Михайло Макарук.

"Було і пройшло, пішло з вітрами за пагорби, ти був гідним сином України, Ним і залишишся на вічно, це була честь для мене, спи спокійно, вже все, хороший був козак... Ех друже...не вберігся, велика втрата, я так мріяв, що ми відсвяткуємо наше повернення, тепер уже тієї радості не буде, але будь спокійний - ми допрацюємо", - пише Андрій Несмачний.

Карім Гуламов загинув на фронті, захищаючи Україну (Фото: Facebook / Карім Гуламов)

Що відомо про ведучого і бійця

Карім Гуламов народився в Обухові, але останнім часом жив в Ірпені.

Раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Він був ветераном АТО.

З перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів.

Йому було всього 34 роки.

Як ми раніше писали, Богдан Демчук з Хмельницького служив у полку "Азов" і загинув у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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