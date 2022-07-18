Он служил в ВСУ: на фронте погиб известный украинский телеведущий

Гибель Карима Гуламова

На страничке в соцсети воина сообщается, что он погиб, защищая Украину. К сожалению, война забирает лучших людей...

"В тебе было столько силы и смелости, в то же время доброты и позитива. Просто не верю… еще несколько дней назад по телефону ты рассказывал о том, что вам нужно сейчас. Спи спокойно, друг. Ты был особенным и настоящим до последнего вздоха… не простим. Никогда", - написала Ольга Товмач.

"Человек, который является примером для многих. Успешный телеведущий, по зову сердца ставший настоящим и искренним Воином с начала войны... Мой друг, и человек, который пытался меня сделать себе папу… Мой собрат и брат, держи там крепче небо...", - написал Михаил Макарук.

"Было и прошло, пошло с ветрами за холмы, ты был достойным сыном Украины, им и останешься на вечно, это была честь для меня, спи спокойно, уже все, хороший был казак... Эх друже...не уберегся, большая потеря, я так мечтал, что мы мастерской отпразднуем наше всех возвращение, теперь уже той радости не будет, но будь спокоен - мы доработаем", - пишет Андрей Несмачний.

Карим Гуламов погиб на фронте, защищая Украину (фото: Facebook/ Карим Гуламов)

Что известно о ведущем и бойце

Карим Гуламов родился в Обухове, но в последнее время жил в Ирпене.

Раньше служил в 73-м центре спецопераций. Он был ветераном АТО.

С первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

Ему было всего 34 года.