Смерть 11-річного школяра на уроці фізкультури: медики озвучили свою версію

У жахливій трагедії, яка сталася в школі Мирнограда, звинувачують в тому числі лікарів

20 березня в Мирнограді Донецької області під час уроку фізкультури помер п'ятикласник Максим Аксьонов.

На уроці хлопчикові раптово стало погано. Адміністрація школи викликала швидку допомогу, яка приїхала лише через півгодини. Всьому причина, за словами місцевих жителів, не прочищені комунальними службами дороги.

Крім того, у смерті Максима очевидці звинувачують лікарів, які боролися за життя учня в школі протягом 40 хвилин, і тільки потім вирішили везти його до лікарні.

Після публікації цієї інформації в Facebook-спільноті "Типовий Мирноград" до адміністрації пабліка звернувся медпрацівник з Центральної міської лікарні з проханням опублікувати подробиці події з боку медиків.

Скріншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

"У першу чергу варто відзначити, що на виклик у школу доктора навіть і не було. Поїхали два парамедика, які, безумовно, працівники медицини, але... Це фахівці з середньою спеціальною медичною освітою, які мають право проводити діагностику та встановлювати діагноз, проводити самостійне лікування або направляти пацієнта до лікаря-фахівця", - розповів медпрацівник, який побажав не називати свого імені.

Найголовніший обов'язок лікаря швидкої - надання своєчасної медичної допомоги потерпілому. Для цього необхідно досконало знати фізіологію, діагностику, методи лікування невідкладних станів. Так чому ж в школу не приїхав лікар?

"Відповідь проста і вона багатьох здивує: на зміні в Мирноградскій СШМД чергує лише один лікар, який в той момент був на іншому виклику, що надійшов раніше. Ось і виходить, що, якщо у двох людей одночасно трапиться інфаркт або інсульт, то тільки до одного з хворих поїде парамедик", - додав він.

Така ситуація, за словами медика, пояснюється тим, що "медреформа викошує співробітників", так як молодь, після 6 років навчання, не хоче прив'язуватися до провінції.

"Тепер більше: "Швидка їхала 30 хвилин". А чи багато хто замислювалися, чому водії не користуються мигалками? А не можна! Для використання проблискових маячків потрібен спецдозвіл і оплата в бюджет круглої суми за кожен автомобіль. А грошей-то немає. Ось такий парадокс, бюджетна організація повинна сплатити в бюджет гроші з бюджету. Звичайно, синя люстра і сирена в цих машинах є, але користуватися - заборонено", - підкреслив він.

Максим Аксьонов (фото: vk.com)

"Доктор працює свою зміну 24 години, і не завжди йому вдається відпочити в процесі, а зберігати концентрацію потрібно. Часто екіпажі їдуть в обласну травматологію з важко постраждалими, приміром, у ДТП. Так ось вона знаходиться в Лимані! Це, на хвилиночку, 120 км в одну сторону по шикарним дорогах. І в ці моменти місто знову на півдня залишається без доктора... У школі ж сталася трагедія, причини смерті будуть встановлені пізніше. Ясно тільки одне - дитина загинула не тільки від хвороби або чиїхось хибних дій. Його вбила бюрократія і маразм, який вбиває українську медицину", - додав співрозмовник.

Скріншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

Редактори пабліку зазначили, що "найбільш цікава інформація прозвучала в кінці бесіди", і деякі факти їх просто шокували.

"А між нами кажучи, коли приїхала швидка, хлопчик був уже був мертвий, а всі реанімаційні заходи проводилися, так би мовити, "для протоколу", - сказав медпрацівник Мирноградської ЦМЛ.

Скріншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

Також відомо, що до приїзду швидкої на допомогу школяреві прибули лікарі з амбулаторії, які й надавали йому першу невідкладну допомогу.

Скріншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

Як вдалося дізнатися Styler, поки швидка їхала на виклик до школи, вчитель фізкультури робив Максиму штучне дихання і масаж серця.

Хто ж виявиться винним - з'ясує поліція і відповідні експертизи.

Скріншот коментарів (фото: facebook.com/typical.mrg)

Раніше стали відомі подробиці в історії вчительки під Києвом, що принизила учня.