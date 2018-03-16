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Смерть в київському кафе: загиблий зловживав наркотиками

STYLERLIFE        16.03.2018 - 17:18
Фото: Місце події (РБК-Україна)
Фото: Місце події (РБК-Україна)

Трагедія сталася в п'ятницю, 16 березня

У кафе швидкого харчування "Пузата хата" на Подолі в Києві знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом. Повідомляється, що він зловживав наркотиками. Про це пише ТСН.

29-річний киянин обідав в кафе разом зі своєю подругою. Коли вони підійшли до виходу із закладу, дівчина повернулася назад, оскільки забула банківську карту. Коли вона знову підійшла до виходу, її супутник лежав на підлозі в крові.

За словами очевидців, чоловік сам себе вдарив ножем в шию. Версію самогубства правоохоронці ще перевіряють.

Нагадаємо, що свідок розповіла про смерть чоловіка в київському кафе.

Студентка проходила повз закладу, коли побачила подія.

"Його дівчина стояла біля нього на колінах, швидше за все, тримала місце поранення, намагалася зупинити кров. Говорила йому: "Льоша, не вмирай. Льоша, тримайся". У неї була жахлива істерика. Перше, що я пам'ятаю, я попросила її, щоб вона не кричала і не психували. Вона замовкла і ми вже надавали першу медичну допомогу", - розповіла Аліна.

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Теги: полиция, происшествие
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