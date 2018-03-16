Смерть в киевском кафе: погибший злоупотреблял наркотиками

Трагедия произошла в пятницу, 16 марта

В кафе быстрого питания "Пузата хата" на Подоле в Киеве нашли труп мужчины с перерезанным горлом. Сообщается, что он злоупотреблял наркотиками. Об этом пишет ТСН.

29-летний киевлянин обедал в кафе вместе со своей подругой. Когда они подошли к выходу из заведения, девушка вернулась обратно, поскольку забыла банковскую карту. Когда она снова подошла к выходу, ее спутник лежал на полу в крови.

По словам очевидцев, мужчина сам себя ударил ножом в шею. Версию самоубийства правоохранители еще проверяют.

Напомним, что свидетель рассказала о смерти мужчины в киевском кафе.

Студентка проходила мимо заведения, когда увидела происшествие.

"Его девушка стояла возле него на коленях, скорее всего, держала место ранения, пыталась остановить кровь. Говорила ему: "Леша, не умирай. Леша, держись". У нее была ужасная истерика. Первое, что я помню, я попросила ее, чтобы она не кричала и не психовала. Она замолчала и мы уже оказывали первую медицинскую помощь", - рассказала Алина.