"Смерть Кощія близько": журналіст висловився про загрозу створення єдиної церкви в Україні

Створення єдиної церкви знаходиться під загрозою через Росію

РФ буде робити все для того, щоб не допустити створення єдиної православної церкви в Україні. Про це заявив журналіст Айдер Муждабаев в відео, опублікованому на YouTube.

Він зазначив, що близько 80% прихожан МП в Україні готові перейти в єдину автокефальну православну церкву України, що означає швидку "смерть" РПЦ в нашій країні.

"Це означає, що "смерть Кощія" - вона близько. Під "Кощієм" я маю на увазі РПЦ в Україні. Її смерть. Навіть не як церковної, а державної російської організації, яка до останнього приходу буде займатися в Україні російською пропагандою і пропагандою "російського світу", - сказав Муждабаев.

Відео: Айдер Муждабаев (youtube.com/Айдер Муждабаев)

Журналіст підкреслив, що представники РПЦ їздять по країнах і агітують проти автокефалії для України.

"Щоб все було як раніше і РПЦ залишалася найбільшою і крутий православною церквою. У тому числі, представники РПЦ, наскільки я чув, зустрічаються навіть з самим патріархом Варфоломієм. Я, чесно кажучи, радив би Варфоломію бути обережніше у зустрічах з ними", - вважає він.

"Кремль буде боротися насмерть", - підсумував Муждабаев.

Раніше Тимчук розповів про плани РПЦ після отримання українською церквою Томосу про автокефалію.

Координатор групи "Інформаційне опір", керівник Центру військово-політичних досліджень, нардеп Дмитро Тимчук розповів про плани РПЦ і УПЦ МП в тому випадку, якщо Константинопольський патріарх Варфоломій все ж надасть Томос про автокефалію.

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