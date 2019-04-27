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Смерть Началової: з'явилися нові страшні подробиці

STYLERЖиття    27.04.2019 - 12:34
Смерть Началової: з'явилися нові страшні подробиці
Смерть Юлії Началовой (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Близькі Началової розповіли про стан співачки в останні її дні

Смерть Юлії Началової сталася 16 березня через зараження після операції по збільшенню грудей. 38-річну співачку доставили в лікарню після ускладнень подагри. Началова відмовилася від ампутації ноги за кілька днів до коми. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами батька Началової, лікарі боролися за життя співачки до кінця. При цьому Юлія не очікувала, що її стан може так сильно погіршитися. Цілий тиждень вона займалася самолікуванням і сиділа вдома, замість того, щоб звернутися за допомогою до лікарів.

Віктор Началов пояснив, що з подагрою люди можуть прожити все життя і вмирають не від цього. Співачку спеціально ввели у штучну кому, щоб вона не відчувала страшних болів.

Смерть Началової: з'явилися нові страшні подробиці

Юлія Началова з дочкою Вірою (фото: instagram.com/julianachalova)

Подруга сім'ї Дана Савельєва розповіла, що у Началовой був високий цукор в крові. Коли проводили операцію і чистили співачці ногу, то їй ввели наркоз, після якого вона стала погано дихати. При цьому Юлія була проти того, щоб лікарі чіпали ногу.

Нагадаємо, що колишній чоловік Юлії Началовой Дмитро Ланський попросив журналістів припинити поширювати завідомо неправдиву інформацію про співачку.

Раніше повідомлялося про те, що Філіп Кіркоров влаштував гучний скандал на похоронах Началової через те, що його не пропустили через службовий вхід.

Ми також писали про те, що деякі вважають, що існує якась містика, яка по одному відправляє в інший світ відомих людей, які брали участь у шоу "Останній герой", в якому також була і Началова.

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