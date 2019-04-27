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Смерть Началовой: появились новые страшные подробности

STYLERЖизнь    27.04.2019 - 12:34
Смерть Началовой: появились новые страшные подробности
Смерть Юлии Началовой (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Близкие Началовой рассказали о состоянии певицы в последние ее дни

Смерть Юлии Началовой произошла 16 марта из-за заражения после операции по увеличению груди. 38-летнюю певицу доставили в больницу после осложнений подагры. Началова отказалась от ампутации ноги за несколько дней до комы. Об этом сообщают росСМИ.

По словам отца Началовой, врачи боролись за жизнь певицы до конца. При этом Юлия не ожидала, что ее состояние может так сильно ухудшиться. Целую неделю она занималась самолечением и сидела дома, вместо того, чтобы обратится за помощью к врачам.

Виктор Началов объяснил, что с подагрой люди могут прожить всю жизнь и умирают они не от этого. Певицу специально ввели в искусственную кому, чтобы она не чувствовала страшных болей.

Смерть Началовой: появились новые страшные подробности

Юлия Началова с дочерью Верой (фото: instagram.com/julianachalova)

Подруга семьи Дана Савельева рассказала, что у Началовой был высокий сахар в крови. Когда проводили операцию и чистили певице ногу, то ей ввели наркоз, после которого она стала плохо дышать. При этом Юлия была против того, чтобы врачи трогали ногу.

Напомним, что бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской попросил журналистов прекратить распространять заведомо ложную информацию о певице.

Ране сообщалось о том, что Филипп Киркоров устроил громкий скандал на похоронах Началовой из-за того, что его не пропустили через служебный вход.

Мы также писали о том, что некоторые считают, что существует некая мистика, которая по одному отправляет в мир иной известных людей, участвующих в шоу "Последний герой", в котором также была и Началова.

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