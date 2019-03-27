Зазвездился окончательно: Киркоров устроил громкий скандал на похоронах Началовой

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Киркоров взбесился и устроил свару прямо на похоронах

Филипп Киркоров устроил громкий скандал на похоронах Юлии Началовой, которая умерла 16 марта в Москве после продолжительной болезни. Об инциденте информирует Telegram-канал Baza.

Исполнитель требовал пропустить его через служебный вход. Поэтому, когда его попросили не устраивать сцен и попрощаться со скончавшейся Началовой на общих основаниях, зазвездившийся Филипп Бедросович разразился ругательствами.

Артист совершенно не планировал пересекаться с людьми на церемонии. Он хотел быстро положить к гробу цветы, раздать интервью и сразу же покинуть панихиду. Однако в такой привелегии ему отказали и Киркорову пришлось провести на кладбище значительно больше времени, чем он запланировал.

Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой (фото: instagram.com/fkirkorov)

В сообщении говорится: "Сначала он предъявил своим помощникам, не сумевшим организовать его достойное появление. Затем переключился на организаторов похорон, заявив, что не пустить его через служебный вход - это беспредел".

Организаторы не отнеслись к проделкам исполнителя серьезно и заявили: "Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш - занесем через служебный".

Напомним, что экс-супруг Началовой сделал громкое заявление. Все обвинения в свой адрес он отрицает. Дмитрий утверждает, что после развода каждый из супругов жил своей жизнью, а за прошедшие 15 лет они виделись всего 3-4 раза.

Ранее мы публиковали неизвестные факты из биографии талантливой певицы, имеющей уникальные вокальные данные, и прославившейся благодаря песенному конкурсу "Утренняя звезда".

Также мы сообщали о том, что Юлия Началова стала девятой участницей проекта "Последний герой", которая трагически погибла в раннем возрасте. Некоторые люди считают, что существует мистика, которая отправляет в мир иной известных людей, которые были участниками шоу.