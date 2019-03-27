Впіймав зірку остаточно: Кіркоров влаштував гучний скандал на похоронах Началової

Фото: (колаж РБК-Україна)

Кіркоров сказився і влаштував сварку прямо на похоронах

Філіп Кіркоров влаштував гучний скандал на похоронах Юлії Началової, яка померла 16 березня в Москві після тривалої хвороби. Про інцидент інформує Telegram-канал Baza.

Виконавець вимагав пропустити його через службовий вхід. Тому, коли його попросили не влаштовувати сцен і попрощатися з померлою Началовою на загальних підставах, виконавець вибухнув лайкою.

Артист абсолютно не планував перетинатися з людьми на церемонії. Він хотів швидко покласти квіти до труни, роздати інтерв'ю і відразу ж покинути панахиду. Однак у такій привілеї йому відмовили і Кіркорову довелося провести на кладовищі значно більше часу, ніж він запланував.

Кіркоров влаштував скандал на похоронах Началовой (фото: instagram.com/fkirkorov)

У повідомленні говориться: "Спочатку він пред'явив своїм помічникам, які не зуміли організувати його гідну появу. Потім переключився на організаторів похорону, заявивши, що не пустити його через службовий вхід - це беззаконня".

Організатори не поставилися до витівок виконавця серйозно і заявили: "Це не ваш день, Філіп Бедросович. Буде ваш - занесемо через службовий".

Нагадаємо, що екс-чоловік Началової зробив гучну заяву. Всі звинувачення у свою адресу він заперечує. Дмитро стверджує, що після розлучення кожен з подружжя жив своїм життям, а за минулі 15 років вони бачилися всього 3-4 рази.

Раніше ми публікували невідомі факти з біографії талановитої співачки, що має унікальні вокальні дані, і прославилася завдяки пісенному конкурсу "Ранкова зірка".

Також ми повідомляли про те, що Юлія Началова стала дев'ятою учасницею проекту "Останній герой", яка трагічно загинула в ранньому віці. Деякі люди вважають, що існує містика, яка відправляє в інший світ відомих людей, які були учасниками шоу.