Смерть вчительки від менінгіту в Рівному: стали відомі подробиці

Фото: колаж РБК-Україна

Згідно з необхідною процедурою, епідеміологи обстежать усіх, хто контактував із хворою

Сьогодні, 13 листопада, у Рівному поховають вчительку молодших класів школи №23 Олену Фурман, яка в неділю померла від менінгіту. У день смерті, 11 листопада, дівчині виповнилося 23 роки, передає місцеве видання "Рівне вечірнє".

Зазначається, що вчительку відвезла "швидка" прямо з уроків. Із четверга лікарі боролися за життя Фурман, у якої був стрімкий розвиток менінгіту. У підсумку побороти хворобу медики не змогли, дівчина померла в лікарні.

Згідно із необхідною процедурою, епідеміологи обстежать усіх, хто контактував із хворою. Це стосується, зокрема, рідних та учнів класу, в якому викладала Олена.

Медики розповіли, що інфекція, яка викликає менінгіт, швидко гине в зовнішньому середовищі, тому ймовірність, що хтось із дітей міг заразитися, вкрай низька.

Нагадаємо, що менінгіт - це запалення оболонок головного та спинного мозку. При затримці з лікуванням, може викликати серйозні ускладнення: глухоту, епілепсію, гідроцефалію. Можливий летальний результат.

Церемонія прощання з Оленою Фурман відбудеться у Рівному у Покровському соборі об 11 годин ранку.

Як повідомлялося раніше, у Сумах у десяти підлітків одночасно діагностували небезпечне захворювання - менінгіт.

Також ми писали про те, що в Харкові у першокласника однієї з шкіл Слобідського району виявили небезпечну інфекцію. До вечора у хлопчика піднялася висока температура, а через кілька днів з'явився висип.

Нагадаємо, що в США в штаті Техас чоловік помер після відпочинку на курорті через смертельну амеби, яку підчепив в басейні.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна