Смерть учительницы от менингита в Ровно: стали известны подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

Согласно необходимой процедуре, эпидемиологи обследуют всех, кто контактировал с больной

Сегодня, 13 ноября, в Ровно похоронят учительницу младших классов школы №23 Елену Фурман, которая в воскресенье умерла от менингита. В день смерти, 11 ноября, девушке исполнилось 23 года, передает местное издание "Рівне вечірнє".

Отмечается, что учительницу увезли на "скорой" прямо с уроков. С четверга врачи боролись за жизнь Фурман, у которой было стремительное развитие менингита. В итоге побороть болезнь медики не смогли, девушка скончалась в больнице.

Согласно необходимой процедуре, эпидемиологи обследуют всех, кто контактировал с больным. Это касается, в частности, родных и учеников класса, в котором преподавала Елена.

Медики рассказали, что инфекция, которая вызывает менингит, быстро погибает во внешней среде, поэтому вероятность, что кто-то из детей мог заразиться, крайне низкая.

Напомним, что менингит - это воспаление оболочек головного и спинного мозга. При задержке с лечением, может вызывать серьезные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию. Возможен летальный исход.

Церемония прощания с Еленой Фурман состоится в Ровно в Покровском соборе в 11 часов утра.

Как сообщалось ранее, в Сумах у десяти подростков одновременно диагностировали опасное заболевание - менингит.

Также мы писали о том, что в Харькове у первоклассника одной из школ Слободского района обнаружили опасную инфекцию. К вечеру у мальчика поднялась высокая температура, а спустя пару дней появилась сыпь.

Напомним, что в США в штате Техас мужчина умер после отдыха на курорте из-за смертельной амебы, которую подцепил в бассейне.

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Видео: РБК-Украина