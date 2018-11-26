Смертельна аварія зі спортсменами: подробиці про стан здоров'я Олега Жоха

Олег Жох (фото: vk.com/oleg_zhokh)

Самопочуття 26-річного рукоборця Олега Жоха покращується

Стан здоров'я Олега Жоха, який постраждав у трагічному ДТП під Рівним 14 листопада, покращується. Зараз він перебуває у відділенні нейрохірургії Рівненської міської лікарні.

"Простежується позитивна динаміка. З’явилися елементи свідомості. Поки невідомо, скільки треба часу на повне відновлення, оскільки після подібних травм люди одужують по-різному", - цитує завідувача відділенням Миколу Тимощука видання "Рівне вечірнє".

Також у лікарні сказали, що чоловік реагує на запитання рідних та медиків.

Олег Жох (фото: vk.com/oleg_zhokh)

Крім того, як стало відомо Styler, 26 листопада на Олега чекає чергова операція - йому будуть оперувати ліву руку.

Нині фахівці кажуть, що молодому спортсмену знадобиться тривала і дуже дорога реабілітація. Волонтери відкрили збір коштів для підтримки Олега Жоха і його матері Світлани (карта ПриватБанку: 5167490028883727).

Олег - чинний чемпіон світу з армспорту на ліву руку у ваговій категорії до 70 кг, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у смертельному ДТП під Рівним загинули відомий український спортсмен, армрестлер Андрій Пушкар і батько спортсмена Олега Жоха. Олег перебував за кермом фургона, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

Відео: РБК-Україна