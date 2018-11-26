Смертельная авария со спортсменами: подробности о состоянии здоровья Олега Жоха

Олег Жох (фото: vk.com/oleg_zhokh)

Самочувствие 26-летнего рукоборца Олега Жоха улучшается

Состояние здоровья Олега Жоха, который пострадал в трагическом ДТП под ровно 14 ноября, улучшается. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии Ровенской городской больницы.

"Прослеживается положительная динамика. Появились элементы сознания. Пока неизвестно, сколько нужно времени на полное восстановление, поскольку после подобных травм люди выздоравливают по-разному", - цитирует заведующего отделением Николая Тимощука издание "Рівне вечірнє".

Также в больнице сказали, что мужчина реагирует на вопросы родных и медиков.

Олег Жох (фото: vk.com/oleg_zhokh)

Кроме того, как стало известно Styler, 26 ноября Олега ждет очередная операция - ему будут оперировать левую руку.

Сейчас специалисты говорят, что молодому спортсмену понадобится длительная и очень дорогостоящая реабилитация. Волонтеры открыли сбор средств для поддержки Олега Жоха и его матери Светланы (карта ПриватБанка: 5167490028883727).

Олег - действующий чемпион мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 кг, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в смертельном ДТП под ровно погибли известный украинский спортсмен, армрестлер Андрей Пушкарь и отец спортсмена Олега Жоха. Сам Олег находился за рулем фургона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Видео: РБК-Украина