Смертельна НП: під Одесою багатодітна сім'я отруїлася грибами

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В результаті отруєння грибами померла мати і син

В селі Ясеново Друге Любашівського району Одеської області багатодітна сім'я отруїлася грибами, в результаті чого померла мати і 11-річний син. Про це повідомляє "7-й канал".

Сім'я вжила в їжу бліду поганку. У матері, батька і п'ятьох дітей почалися явні ознаки отруєння. До лікарів вони обрались не відразу і намагалися лікуватися вдома. Єдиний, хто здоровий, - шестирічна дівчинка, яка не їла гриби.

20 липня сім'ю госпіталізували в Одесу в реанімацію. У суботу лікарі перевели трьох дітей в Київ. Однак у понеділок, 23 липня, мати, яка перебувала в Одесі, померла. Згідно з обстеженням, жінка чекала дитини сьомого

Також загинув 11-річний хлопчик, який був у Києві. У столиці залишилися ще дві дитини у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що в одеському дитячому садку відбулося масове отруєння дітей.

Батьки стверджують, що причиною отруєння стала неякісна їжа, яку приготували дітям в їдальні дитячого садка. Симптоми отруєння спостерігалися у малюків з різних груп.

Співробітники дитячого саду спробували приховати отруєння і не повідомляли про симптоми захворювання до тих пір, поки батьки не стали забирати дітей додому ввечері. У деяких малюків симптоми отруєння з'явилися вже пізно ввечері і вночі.

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