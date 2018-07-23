Смертельное ЧП: под Одессой многодетная семья отравилась грибами

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В результате отравления грибами умерла мать и сын

В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области многодетная семья отравилась грибами, в результате чего умерла мать и 11-летний сын. Об этом сообщает "7-й канал".

Семья употребила в пищу бледную поганку. У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления. К врачам они обрались не сразу и пытались лечиться дома. Единственный, кто здоров, - шестилетняя девочка, которая не ела грибы.

20 июля семью госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев. Однако в понедельник, 23 июля, мать, которая находилась в Одессе, скончалась. Согласно обследованиям, женщина ждала седьмого ребенка

Также погиб 11-летний мальчик, который был в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в одесском детском саду произошло массовое отравление детей.

Родители утверждают, что причиной отравления стала некачественная еда, которую детям приготовили в столовой детского сада. Симптомы отравления наблюдались у малышей из разных групп.

Сотрудники детского сада попытались скрыть отравление и не сообщали о симптомах заболевания до тех пор, пока родители не стали забирать вечером детей домой. У некоторых малышей симптомы отравления появились уже поздно вечером и ночью.

Первая помощь при потере сознания