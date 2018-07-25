Смертельне ДТП у Черкасах: в мережі опублікували страшне відео аварії

Фото: ДТП (РБК-Україна)

Загинули молода жінка і дитина

У мережі з'явилося відео, зняте камерами спостереження, на якому зафіксовано смертельне ДТП у результаті якого загинула молода жінка і маленька дитина. Ролик опублікований на YouTube-каналі інформаційно-аналітичного агентства "Кропива".

На кадрах моторошного відео видно, що на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола і Чайковського в Черкасах, автомобіль BMW в'їхав у автомобіль Fiat, в результаті чого його відкинуло на пішохідний перехід, по якому рухалися молода жінка, 1990 року народження зі своїм 4-річним сином. Fiat проїхав по тілах обох потерпілих і виніс їх на середину перехрестя.

Як повідомляють місцеві видання, жінка з дитиною загинули на місці. З місця пригоди водій BMW втік.

Крім того, поліція на місці пасажира знайшла чоловіка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Можливо, саме він був за кермом.

Зазначено, що автомобіль BMW з харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.

Загибла жінка була дружиною інспектора обласного управління Національної поліції.

Обережно! Відео містить шокуючі кадри. 18 +

ідея: YouTube/Інформаційно-аналітичного агентства "Кропива".

Нагадаємо, Черкасах автомобіль на пішохідному переході збив матір і дитину.

Крім того, в Києві водій на автомобілі Hummer скоїв смертельний наїзд на дівчинку і спробував сховатися з місця злочину.

Відео: РБК-Україна