Смертельне ДТП у Черкасах: в мережі опублікували страшне відео аварії

Загинули молода жінка і дитина
У мережі з'явилося відео, зняте камерами спостереження, на якому зафіксовано смертельне ДТП у результаті якого загинула молода жінка і маленька дитина. Ролик опублікований на YouTube-каналі інформаційно-аналітичного агентства "Кропива".
На кадрах моторошного відео видно, що на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола і Чайковського в Черкасах, автомобіль BMW в'їхав у автомобіль Fiat, в результаті чого його відкинуло на пішохідний перехід, по якому рухалися молода жінка, 1990 року народження зі своїм 4-річним сином. Fiat проїхав по тілах обох потерпілих і виніс їх на середину перехрестя.
Як повідомляють місцеві видання, жінка з дитиною загинули на місці. З місця пригоди водій BMW втік.
Крім того, поліція на місці пасажира знайшла чоловіка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Можливо, саме він був за кермом.
Зазначено, що автомобіль BMW з харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.
Загибла жінка була дружиною інспектора обласного управління Національної поліції.
Обережно! Відео містить шокуючі кадри. 18 +
ідея: YouTube/Інформаційно-аналітичного агентства "Кропива".
Нагадаємо, Черкасах автомобіль на пішохідному переході збив матір і дитину.
Крім того, в Києві водій на автомобілі Hummer скоїв смертельний наїзд на дівчинку і спробував сховатися з місця злочину.
Відео: РБК-Україна