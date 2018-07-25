Смертельное ДТП в Черкассах: в сети опубликовали жуткое видео аварии

Фото: ДТП (РБК-Украина)

Погибли молодая женщина и ребенок

В сети появилось видео, снятое камерами наблюдения, на котором зафиксировано смертельное ДТП в результате которого погибла молодая женщина и маленький ребенок. Ролик опубликован на YouTube-канале информационно-аналитического агентства "Крапива".

На кадрах жуткого видео видно, что на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского в Черкассах, автомобиль BMW въехал в автомобиль Fiat, в результате чего его отбросило на пешеходный переход, по которому двигались молодая женщина, 1990 года рождения со своим 4-летним сыном. Fiat проехал по телам обоих потерпевших и вынес их на середину перекрестка.

Как сообщают местные издания, женщина с ребенком погибли на месте. С места происшествия водитель BMW сбежал.

Кроме того, полиция на месте пассажира нашла мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Предположительно, именно он был за рулем.

Отмечено, что автомобиль BMW с харьковской регистрации ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске.

Погибшая женщина была женой инспектора областного управления Национальной полиции.

Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры. 18 +

Видео: YouTube/Информационно-аналитического агентства "Крапива".

Напомним, в Черкассах автомобиль на пешеходном переходе сбил мать и ребенка.

Кроме того, в Киеве водитель на автомобиле Hummer совершил смертельный наезд на девочку и попытался скрыться с места преступления.

Видео: РБК-Украина